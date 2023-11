Remesas de septiembre mantienen récord y están imparables

Asimismo, acumularon siete meses consecutivos, en los cuales superaron los cinco mil millones de dólares, esto es desde marzo pasado cuando se captó 5 mil 186.1 millones de dólares, hasta ahora en septiembre con los 5 mil 613 millones de dólares.En tanto, de enero a septiembre, las remesas de los connacionales rompieron un récord, al totalizar 47 mil 71 millones de dólares, 9.

Según cifras de Banxico, en los primeros nueve meses del año, los migrantes enviaron 46 mil 589 millones de dólares vía transferencia electrónica, lo que representa el 99 por ciento del total. Mientras que las remesas efectuadas por efectivo y especie significaron 0.8 por ciento y las money orders apenas 0.2 por ciento.

Al respecto, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dijo en deuda con los migrantes por las Remesas que enviaron, lo cual apoyó al consumo interno. “Los migrantes han mostrado su solidaridad y fraternidad. Forma parte de lo amoroso del pueblo de México. Este año se estima que se rebasaron los 63 mil millones de dólares de remesas, es un récord algo nunca visto”, aseguró el jefe del Ejecutivo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.