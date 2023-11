Regresa a casa la soldado Ori Megidish

La madrugada de ayer,"la soldado Ori Megidish fue liberada durante una operación terrestre, después de haber sido secuestrada por el grupo terrorista el 7 de octubre", indicaron las autoridades. En un comunicado conjunto, el Ejército y el Servicio de Seguridad Interior informaron que"Megidish se sometió a un chequeo médico, está bien, y se reunió con su familia".

Asimismo, agregaron que las Fuerzas de Defensa de Israel y el Servicio de Seguridad Nacional seguirán haciendo todo lo posible por lograr la liberación de los secuestrados. La soldado, que servía en la base fronteriza de Nahal Oz, llevaba más de tres semanas a solas con miembros de Hamas, en la Franja de Gaza.

Según El Mundo, el Ejército reveló que"Ori habló de forma asombrosa con una gran memoria. No revelaremos aquí nada, ya que es una información que debemos usar". El rescate, sin precedentes en el enclave palestino, levantó los ánimos y provocó dudas en las filas de Hamas.

