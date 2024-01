Reforma al Poder Judicial de la Federación en México

El presidente se prepara para la batalla de la reforma al Poder Judicial de la Federación. La nueva ministra pronuncia un discurso en el que vaticina una pérdida de poder frente a otros órganos del Estado.





Santiago Nieto busca impulsar una reforma para combatir la corrupción en el Poder JudicialSantiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y actual encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, busca impulsar desde el Congreso de la Unión una reforma que combata la corrupción en el Poder Judicial y haga eficiente la impartición de justicia en todo el país.

Mónica Soto será la nueva líder del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciónMónica Soto será la nueva líder del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el marco de las elecciones más grandes del país. Su periodo concluye en 2025.

Expertos resaltan falta de legitimidad y trayectoria judicial de nueva ministra de AMLOExpertos compartieron la opinión de que la ministra Lenia Batres carece de experiencia judicial y tiene vínculos políticos con el presidente López Obrador; por lo que su nombramiento se traduce en un intento por cooptar los Poderes del Estado.

Mujeres asesinas en el cine: un desequilibrio de poder en la parejaLas mujeres asesinas en el cine suelen ser mostradas como criaturas complejas y despiadadas. La protagonista de la película es una novelista de éxito con una personalidad llena de defectos. Su marido es un aspirante a escritor mediocre que termina muerto en condiciones sospechosas. El guion narra todo lo que se debe saber sobre el fallecido, revelando un desequilibrio de poder en la pareja. La historia llega a juicio una vez que la ley decide que la muerte de su marido fue un asesinato.

Película: Wish: El Poder De Los Deseos (Wish)Wish: El Poder de los Deseos, de Walt Disney Animation Studios, da la bienvenida a la audiencia al reino mágico de Rosas, donde Asha, una ingeniosa...

Lenia Batres asume cargo de ministra; dice que la Corte se ha extralimitadoEn su primer discurso, la ministra Batres lanzó críticas al Poder Judicial y agradeció a quienes ya la llaman una 'ministra del pueblo'.

