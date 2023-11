¡Reflejos felinos! Rápida respuesta de Santos, pero Hugo evita el empate

Resumen | Cruz Azul incrementa la esperanza al vencer a Juárez¡Golazo! Antuna convierte el 2-0 por una rendija en el arco¡No se hablaron! Entre García y Talavera casi hacen el autogol¡Perdona! Rotondi falla el segundo de Cruz Azul frente a Talavera¿América “galáctico”? Los azulcremas y sus cifras de otro planeta

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUDNMEX: Jonathan dos Santos recibe sanción por comentarios contra Jesús GallardoEl jugador del América salió en defensa de Brian Rodríguez tras la lesión de rodilla que lo dejó en muletas y fuera del segundo tiempo.

MILENIO: Rinde Santos Guzmán segundo informe como rector de la UANLEn el tema del presupuesto anticipó que la apuesta será incrementar los ingresos propios.

