Recordamos a las personalidades que han muerto en este 2023

Tina Tuner - 24 mayoTina Turner fue una de las principales voces en la historia del rock; también formó parte del cine. Talina Fernández - 28 de junioLa 'dama del buen decir' Talina Fernández fue una de las conductoras más recordadas de le televisión mexicana. Su vida, sin embargo, estuvo marcada por momentos fuertes, como la muerte de su hija Mariana Levy.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.