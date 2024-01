Reconoce Gobierno que intensificó contención migratoria

El Gobierno de México reconoció ayer que intensificó los controles migratorios en el país, e incluso presumió que rebasó el número de migrantes interceptados por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

A través del documento titulado “Resultado del reforzamiento de operativos de control migratorio”, mostrado en la conferencia matutina, reveló que el Instituto Nacional de Migración (INM) aumentó en ocho por ciento el número de viajeros irregulares interceptados. En dicho informe, el Gobierno mexicano admitió que ha dado resultados en materia migratoria, a pesar de que no cuenta con suficiente presupuesto





