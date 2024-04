Recomendaciones para evitar problemas en los conceptos de pago en transferencias bancarias

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recomienda que se evite poner ciertas palabras en los conceptos de pago cuando se realiza una transferencia bancaria, pues esto puede generarle problemas a quién recibe el dinero. El concepto de pago es una descripción de la transferencia, con el se identifican los movimientos realizados en la cuenta.

El SAT puede solicitar información al banco y acceder a los conceptos, por eso es importante escribir palabras adecuadas que te prevengan de cualquier malentendido, también la inteligencia artificial tiene la capacidad de ubicar dichas palabras las cuales automáticamente las relaciona con delitos. ¿Qué NO poner en el concepto de pago? Evita poner frases que remitan a bromas. No uses nombres raros o falsos. No escribas “armas”, “drogas” o algún producto o servicio ilegal

