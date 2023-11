Real Madrid sigue a nueva ‘perla’ europea de 17 años

,El mediocampista ofensivo Naj Razi, un joven futbolista de 17 años y que milita en el Shamrock Rovers de la Primera División de Irlanda, parece ser el nuevo objeto de deseo del conjunto español. ,Según informa este miércoles el diario Irish Mirror, el club blanco se fijó en Naj Razi durante el Europeo Sub-17 entre los pasados meses de mayo y junio en Hungría, certamen en el que Irlanda cayó contra España en los Cuartos de Final

,Sin embargo, la actuación del joven irlandés no pasó desapercibida después de enfrentarse, entre otros, a Lamine Yamal, la nueva ‘perla’ del Barça que ha destacado en sus primero encuentros. ,Pero el Real Madrid no es el único interesado en el Naj Razi, ya que acorde al medio irlandés el Arsenal y el Chelsea también está siguiendo muy de cerca a este joven talento.

,'Se ve muy bien para ser un jugador tan joven. Tiene una gran confianza con el balón y una gran habilidad. Se le notaba en los entrenamientos y ahora está empezando a tener algunos minutos en el campo. Parece un futbolista realmente talentoso y creo que tendrá un muy buen futuro en el fútbol', afirman sus compañeros del Shamrock Rovers sobre el canterano.

