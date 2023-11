RBD regresa a México después de su exitosa gira mundial

Sucedió primero en Estados Unidos, RBD había regresado. Se vivieron gritos de fanáticos, lágrimas de alegría y momentos de nostalgia con más de 20 fechas agendadas en el país vecino. Luego, tocaron suelo latino en Colombia. Medellín se vistió de sombreros rosas, faldas de mezclilla y el clásico blazer rojo. El corazón palpitaba y por la sangre corría Rebelde. Cuatro fechas totalmente llenas, para luego verlos partir a Brasil, donde su música haría eco.

Tres países y múltiples ciudades, ahora es el turno de retornar a su lugar natal: México. RBD ha llegado a Mexico, nada como recorrer el mundo y terminar un tour memorable en suelo propio. No sabemos si tendremos Rebelde por más tiempo, lo que sí sabemos es que 15 años después se unen para revivir una de las mejores etapas de nuestra vida. Cuando la gira comenzó notamos una serie de looks llamativos. El uniforme de Elite Way School se renovó, corsets, minifaldas en tul y mucho brillo estaban inundando el escenari





