Rayados deja atrás la polémica y derrota a un moribundo Necaxa

,Con goles de Sebastián Vegas y Germán Berterame, el equipo del ‘Tano’ Ortíz se llevó un valioso triunfo que aún le da opciones de ir por el subliderato general por el partido pendiente que aún tiene ante Santos Laguna.

,Si bien Rayados había sido mejor a lo largo del trámite de los primeros 45 minutos, fue hasta el tiempo de compensación que llegó el tanto de la ventaja sobre Necaxa. Vegas anticipó a toda la defensa, peinó la pelota y la metió a segundo poste para sellar el primero de la noche.

,Tras sobrellevar las acciones del encuentro, 'Tano' Ortíz mandó a la cancha al canterano Víctor López en el lugar de Tecatito. El chamaco se armó un jugadón en el tiempo agregado, recortó y puso un zurdazo pegado al poste para sentenciar el 3-0 sobre los Rayos.

,Con el triunfo, Monterrey llegó a 26 puntos y se puso a dos de Tigres, pero con un duelo pendiente que de ganar lo pondría por encima del odiado rival, mientras que Necaxa ya solo deambula y espera el final de un desastroso Apertura 2023.

