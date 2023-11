¡Rangers domina a los D-Backs y se lleva la Serie Mundial!

El abridor Nathan Eovaldi tuvo una gran actuación con seis entradas lanzadas, donde solo permitió cuatro hits y realizó seis ponches. Esta es la primera vez que los Rangers conquistan la Serie Mundial, recordando que en 2010 y 2011 también la disputaron pero no consiguieron la victoria.

