Rangers de Texas conquistan su primera Serie Mundial

Marcus Semien sacó la pelota del parque por segundo día seguido, remolcó dos carreras y anotó una con una anotada. A la exhibición de los de Texas también aportaron Corey Seager con una carrera y Mitch Garver con una remolcada.. En total, se mantuvo en el montículo por 6.1 episodios, de los que le pegaron tres indiscutibles y le anotaron una carrera, mientras recetó seis ponches.la ofensiva de los Diamondbacks falló los nueve turnos

que agotaron con corredores en posición anotadora, y eso terminó acabando con su camino en la Serie Mundial., al combinar sencillo al jardín izquierdo Corey Seager, seguido de doble de Evan Carter e indiscutible al jardín central, productor de una vuelta de Mitch Garver.llegaron por un error del jardinero Alek Thomas

, al intentar cortar un imparable Jonah Heim, y las dos restantes por el cuadrangular decisivo de Marcus Semien, quien depositó la pelota por encima de la pared del jardín izquierdo. El cubano Aroldis Chapman lanzó dos tercios de entrada sin permitir anotaciones y ponchó a un bateador para los Rangers. (

