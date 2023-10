Raúl Sandoval, a punto de ser detenido en Mazatlán por jugar una desafortunada 'broma'

El exacadémico activo el protocolo de seguridad del aeropuerto, por lo que recibió una fuerte llamada de atención por parte de las autoridades.

,le dije a la del mostrador", aunque pensó que sus palabras no tendrían consecuencias, la trabajadora activó el protocolo de seguridad correspondiente, pues este tipo de declaraciones suelen ser tomadas muy en serio:"(Me dijo) 'tengo que activar el protocolo de seguridad'. Le dije: 'si tienes que revisar mi maleta la abro y la revisamos', (pero) me dijo 'no tiene que venir Guardia Nacional a revisar'", agregó.

Al cabo de varias horas, el cantante quedó libre y sin consecuencias legales, aunque reconoció que fue una tontería que pudo haberle traído graves consecuencias:"El protocolo es rudo, es una investigación muy larga; también te pueden dejar boletinado para que nunca en tu vida puedas volar de ningún aeropuerto de México, porque te consideran una persona peligrosa para la nación", explicó. headtopics.com

"Solo a ti se te ocurre, demostraste dos cosas: inmadurez e Ignorancia","solo lo hacen para figurar","ni de chiste decir eso y menos en esos lugares, cero gracioso","Cómo se te fue a ocurrir, cuando sabes que en una parte del mundo hay guerra","Que pésima broma. Ojalá las autoridades te hubieran castigado", fueron algunos de los comentarios que recibió.

