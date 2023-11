"Para estos efectos me gustaría, así como lo hice ayer en una rueda de prensa, dejarles a ustedes copia de la suspensión que otorgó un Juez federal, a fin de ustedes tengan la oportunidad de revisarla y ver que realmente esta suspensión cubre la oportunidad de que me quede como titular del Ejecutivo del Estado durante la ausencia del señor

Luego propuso comunicación, nueva forma de diálogo y oportunidad de estar en una mesa, para superar cualquier obstáculo. Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada panista, le dijo que, pretendían violar la Constitución que no permite que él se quede al frente del Estado ante ausencias de más de 30 días del"La pregunta concreta Secretario, es ¿usted cree que violar la Constitución constantemente, es un acto correcto de parte de su función?", interrogó.

"El que ustedes hayan escogido a una persona inelegible, pues definitivamente es una falta asesoramiento jurídico, es una falta de conocimiento de la Constitución, es simplemente la conducta normal que quieren hacer de violar la Constitución", agregó."Les voy a dejar esta suspensión de amparo en la que viene un análisis jurídico de por qué se violó el 118.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Samuel García ya puede apuntarse como precandidato a la Presidencia: Javier NavarroEl secretario general de Gobierno afirmó que el Samuel García ya puede registrarse el próximo 12 de noviembre como pre candidato de Movimiento Ciudadano.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Javier Navarro será quien asuma el gobierno interino de Nuevo LeónEl funcionario está listo para asumir el cargo

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

MILENIO: Gobierno y Congreso de NL llevan acabo glosa del Segundo Informe de Samuel GarcíaCada funcionario que comparezca por parte del Ejecutivo, realizará una exposición de hasta 5 minutos.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Javier Navarro será el gobernador interino de Nuevo LeónJavier Navarro asegura que el gobierno de Nuevo León continuará imparable, fortaleciendo acciones y la continuidad del proyecto de Samuel García

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

MILENIO: Juez desecha amparo a Javier Navarro contra designación de Salinas como gobernador interinoEl juez Fernando Alvarado López mencionó que el Congreso de Nuevo León tiene la facultad para realizar nombramientos como el de gobernador interino.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Pablo Lemus Navarro se registra como precandidato de MC a la gubernatura de JaliscoEl presidente municipal con licencia de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, se registró como precandidato único del partido a la gubernatura por Jalisco, en la sede nacional del instituto político en la CDMX

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕