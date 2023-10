Créditos: Twitter / Gimnasio Team Charrofue asesinado a balazos la noche de este jueves cuando salía del gimnasio"Team Charro", de su propiedad, para dirigerse hacia su domicilio ubicado en el municipio de León, en el estado de Guanajuato. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:15 horas, a unos metros de la salida del Malecón del Río de los Gómez.

cuando unos sujetos arriba de una motocicleta se estacionaron frente a un negocio de la zona, descendieron y uno de ellos le disparó desde la ventanilla en varias ocasiones. El preparador físico, quien iba con un acompañante que resultó ileso, intentó echarse de reversa para aminorar la agresión, sin embargo, se impactó contra un vehículo que estaba estacionado.

"Mi camioneta quedó hecha pedazos, soy un hombre que creyente en Dios, en esa ocasión por fortuna pude acelerar, puede rebasar y únicamente un balazo me alcanzó en el codo, donde me realizaron una cirugía", comentó"El Charro" "autoridades no había hecho nada al respecto",participaría ya que no podía arriesgar así a sus trabajadores y colaboradores. headtopics.com

