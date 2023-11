“Siempre hemos visitado el puerto y nos duele que esté así, desde el lunes planeamos el viaje junto con diez trabajadores para ayudar a nuestros hermanos acapulqueños” dijo Enrique Juárez, uno de los dueños de la taqueria.

Este acto de buena voluntad sorprendió a los habitantes de Acapulco que en su andar por la costera buscando agua y atención de las autoridades, encontraron un oasis de comida. Entre escombros, basura, trozos de árboles caídos y ramas de palmeras la señora Socorro Torreblanca de la colonia El Progreso y sus hijas encontraron un espacio para sentarse, descansar y comer con tranquilidad sus tacos, su felicidad era tan grande que no pudo contenerse y entre lágrimas agradeció esta donación.

“No puedo explicarlo, la verdad fue horrible, llevamos muchos días y no nos han llevado ni una despensa y vine a buscar comida con mis hijas, gracias por estos tacos, Diosito les va a dar más”, expresó la señora.

En la fila para esperar un plato con tacos al pastor, los rostros de la gente se iluminaban, muchos llevaban una semana entera comiendo galletas o papas de bolsa que les fueron obsequiadas. “Todos los acapulqueños estamos agradecidos por estas acciones, por ejemplo no he comido en un día y este es el primer alimento que voy a probar”, comentó Jesús Moctezuma, vecino de la colonia Centro.

