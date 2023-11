que permitieron que en la actualidad las mujeres tengan más derechos y oportunidades más equitativas, ya que afirmó que anteriormente no era nada fácil que una mujer alzara su voz para exigir igualdad.Créditos: Especial

"Dicen que recordar es como pasar por nuestro corazón y hoy las recordamos a todas ellas, las luchas que tuvieron que dar. que nunca se dejaron, ni en los medios más difíciles y adversos, ni en los momentos de la historia en que las mujeres no tenían que salir más allá de las cuatro paredes de la casa. Nos demostraron que, si se puede”, expuso.

“Vamos a construir un gran movimiento que defienda esta ciudad de México, vamos a seguir luchando para que esta sea una ciudad que defienda a las mujeres. Vamos a construir una ciudad feminista, que defienda los derechos de las mujeres”

