¿Quieres ver a Kendrick Lamar en Tecate Pal'Norte? Escucha 5 éxitos imperdibles del rapero

A través de su trayectoria artística, el rapero de 36 años ha logrado conquistar las plataformas digitales de música. Aunque despuntó en el 2010, sus canciones son coreadas por millones de personas alrededor del mundo.Esta melodía tiene más de 900 millones de reproducciones en YouTube. Tras su lanzamiento en 2017, generó polémica porque Lamar se autonombra “el negro más real”, luego de mencionar a Obama.

Kendrick Lamar se refiere a las personas de color: “Un dólar podría decir: ´Que se jodan los negros con los que viniste´, así es como me siento. Un dólar podría, simplemente, hacer ese cambio de carril”, menciona parte de la letra.

La canción se estrenó en 2017 en el álbum DAMN. La letra se centra en el romance."Dame una oportunidad" y"Quiero estar contigo" son algunas de las frases que conforman parte de la letra.referencia al poder que otorga el dinero. Además, menciona el sexo, las drogas y los asesinatos.

