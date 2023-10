Quieren ver la megaofrenda en el Zócalo

Desde temprano, trabajadores maniobraban para montar grandes calaveras de la megaofrenda, en la plancha del Zócalo.

Sin importar que los rayos del sol cayeran a pleno la tarde del domingo, cientos de familias acudieron a la plancha del Zócalo capitalino a conocer la megaofrenda que tradicionalmente las autoridades de la Ciudad de México instalan en ese lugar.

Sin embargo, la inauguración se aplazó, lo cual no impidió que los capitalinos y los turistas extranjeros o locales disfrutarán a lo lejos de las enormes calaveras en el preámbulo del festejo del Día de Muertos. headtopics.com

El primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de México fue cerrado a los vehículos, lo que facilitó el paso a peatones. A la distancia, uniformados de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) garantizaban la tranquilidad de todos e intentaban organizar el caos de todos los asistentes.

“Llegamos desde temprano para tener lugar y recorrer todo porque luego se llena de gente, pero nos dijeron que todavía no está listo, así que ni modo. Pero ya estamos aquí y aprovechamos para dar la vuelta y conocer todo; de hecho, nos vamos a quedar hasta la noche para ver todas las luces”, subrayó Patricia, quien llegó con su familia desde Tláhuac. headtopics.com

Sobre los pasillos y avenidas que rodean la plancha del Zócalo todo era color cempasúchil. “Me recuerda a mi pueblo, el color, ese olor que es muy típico de México, de los pueblos, el incienso. Esta fiesta es muy hermosa”, señaló Beatriz, originaria de Puebla.

