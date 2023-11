¿Quiénes van a reconstruir? ¿Esos gobernantes?

Mucho más indignante, sin embargo, es el hecho de que ocurra una descarada transferencia del dinero generado por gente productiva a los bolsillos de los parásitos que pululan a la sombra del aparato gubernamental: inspectores dedicados a cobrar comisiones, funcionarios que se asignan tajadas de los presupuestos, dirigentes y personeros de partidos políticos desviando fondos del erario, en fin, todo el entramado de componendas que sostienen el andamiaje de la corrupción.

