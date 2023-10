'¿Quién es la máscara? 2023': A qué hora, dónde ver y quiénes son los investigadores

El reality show ¿Quién es la máscara? está de regreso en México, luego de la victoria de las integrantes de JNS como el querido personaje de 'Huacal', que se robó el show en la pasada edición de 2022.Este 2023, el reality show está de regreso con algunos cambios, y aquí te contamos todo lo que debes saber sobre el gran regreso de ¿Quién es la Máscara? en México.

View this post on Instagram A post shared by ¿Quién es la Máscara? (@quieneslamascara) ¿Quién es la máscara? 2023: participantesEstos son los personajes participantes que están confirmados de manera oficial para la quinta temporada de ¿Quién es la máscara?:AvispaBaleroBebé AlienBombonaCarritos ChoconesDientesGirasolHadaHechiceraHuesosJaguarJosé RamonstruoLlamaMilagritoNamastéPastelitoPixelboyPuercoespunk Sardinas¿Quién es la...

