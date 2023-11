¿Quién es Kendrick Lamar? El artista más famoso en el Axe Ceremonia y Tecate Pa'l Norte 2024

, lo que ha desatado que los aficionados de este género comiencen a replicar las historias y además, estén ansiosos sobre los siguientes artistas que estarán y por supuesto del line up oficial. el primer rapero en ganar el Premio Pulitzer de la música y alrededor de trece Grammy,

lo que lo convierte en un ícono del género, y ser uno de los raperos más importante de su generación, teniendo el título de el"compositor más elíptico", al menos así lo menciona el New York Times. El intérprete de"Alright" también es compositor y al ser uno de los raperos más influyentes y talentosos, permite que se

difundan temas como la violencia en los barrios, la discriminación racial y la desigualdad social a través de su música,Tecate Pa'l Norte 2024 , incluso, encabeza la lista de artistas que se presentarán del 29 de marzo al domingo 31 de marzo de 2024 en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo Léon. De acuerdo con la cuenta del evento, los boletos salen a la venta a partir del 14:00 horas del 7 de noviembre.

Los precios van desde 3,970 hasta 7,770 pesos, todo depende en la fase en la que compres tus boletos.

