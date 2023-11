¿Quién es ‘El Nini’? Jefe de seguridad de ‘Los Chapitos’ al que fue vinculado Peso Pluma

De acuerdo con una acusación presentada en 2021 en el Distrito de Columbia y consultada por MILENIO, otros de los apodos a los que responde el jefe de seguridad de Los Chapitos son: Néstor Ernesto Pérez Salas, El General, El 19, El 09 o Novena.

