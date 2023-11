¿Quién era Tyler Christopher, el ex esposo de Eva Longoria que murió?

Maurice Benard lo describió como un maravilloso amigo, quien aseguró fue un leal defensor de la salud mental y el tratamiento para consumo de sustancias: “habló abiertamente de sus luchas con la depresión bipolar y el alcohol”.Nacido en Illinois en 1972 fue un actor estadounidense, conocido por su papel como Nikolas Cassadine para la serie Hospital General, en la que inició en 1996. Era el más pequeño de cuatro hermanos.

De acuerdo con el portal El Tiempo, el actor tuvo participaciones en “Las Vegas”, “NCIS”, “CSI:Miami”, “Perfect son”, entre otras.Estuvo casado con Eva Longoria desde el 2002 hasta el 2004 cuando se informó sobre su divorcio. Años más tarde, en 2008 se casó con Brienne Pedigo con quien procreó dos hijos.

Hasta el momento, la actriz Eva Longoria no ha hecho cingún comentario respecto de la muerte de quien fuera su pareja.¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

