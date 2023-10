“Quedó atrapado en el lodo”: sepultan a 4 niños fallecidos por Otis

Isaías, uno de los menores, murió en su casa durante derrumbe de lodoIsaías Leonel Nava Rojas es parte del primer saldo trágico de 27 víctimas que causó el huracánen su devastador paso por este puerto y del cual informó el Gobierno Federal.

Como los papás del niño se quedaron sin nada, el velorio fue en una casa de la colonia Voz de la Montaña que les prestaron para resguardarse. “Ya le habíamos comprado su sombrero y traje. Iba a bailar y estaba contento porque ya iba a la primaria; ingresó apenas en agosto”, detalló la mujer, quien resultó herida en el pómulo izquierdo.

Al mediodía, los familiares y amigos que asistieron al velorio lo despidieron cantando: “Descansa, mi amor. Descansa, mi bien. Descansa, campeón. Que todo está bien”, mientras uno de los asistentes tocaba la guitarra. headtopics.com

Alma Rosa Rodríguez Reyes, abuela de Isaías Leonel, recuerda que su nieto estaba feliz, muy contento en su casa, en la que jugaban con su hermano Abraham. “Cuando llegué ya había mucha gente ayudándole a mi hijo, pero el niño no se veía; estaba enterrado. Quedó atravesado, como que se quería salir de la puerta de su cuarto. La mitad de su cuerpo para afuera y la otra mitad para adentro. Se le vino la tromba del cerro y ahí quedó”, refirió la abuela.esperando ser sepultados.

“Nada de lo material me importa a mí. Me importaban ellos, porque las cosas van y vienen, pero la vida ya no regresa”, lamentó.

Leer más:

alcalorpolitico »

“Quedó atrapado en el lodo”: sepultan a 4 niños fallecidos tras “Otis”Cuatro niños, de entre dos y 10 años de edad, fueron sepultados en una colonia popular de Acapulco. Todos murieron al quedar enterrados por deslaves provocados por Otis. Son algunas de las 27 víctimas que, hasta ayer, se contaban oficialmente Leer más ⮕

'Otis': Helicópteros del ERUM se trasladan a Guerrero para apoyar a niños que requieran atención médicaEl mandatario precisó que personal de la SSC, el Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de la Ciudad de México, ya realizan labores de apoyo Leer más ⮕

Así se ve desde el cielo la destrucción en Acapulco tras paso de 'Otis'Mira aquí las impresionantes imágenes desde las alturas sobre los desastres que dejó el paso del huracán 'Otis' en Guerrero. Leer más ⮕

Se restablece paulatinamente la conectividad y servicios en Acapulco y zonas afectadas por Otis: Evelyn SalgadImplementa acciones de limpieza y retorno gratuito a turistas en zona de desastre Leer más ⮕

Declaran Estado de Emergencia para Guerrero tras paso del huracán OtisTras el paso del huracán Otis, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) declaró Estado de Emergencia en Guerrero. “Por la presencia de lluvia severa y vientos fuertes el día 24 de octubre de ... Leer más ⮕

Estas publicaciones desinforman sobre personas incomunicadas por huracán OtisDecenas de publicaciones han replicado el mismo texto en X, antes Twitter, con hashtags como HuracanOtis y Acapulco Leer más ⮕