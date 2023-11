¿Qué pasó con los árboles talados de La Bufa en Guanajuato? Daño es enorme, pero nadie aclara el hecho

Incluso, exigieron que la reparación del daño sea mucho mayor pues no hay constancia del daño total, mientras que el particular no se tiene certeza de que cumpla con la remediación ambiental por la edificación de un estacionamiento.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PERIODICOCORREO: PAN dice ‘no confiarse’ pese a encuesta que favorece a Libia García Muñoz en GuanajuatoEl dirigente estatal del PAN Eduardo López Mares, asegura que están fortalecidos y respaldados por los ciudadanos para ganar el voto en Guanajuato

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

PERIODICOCORREO: PAN dice ‘no confiarse’ pese a encuesta que favorece a Libia García Muñoz en GuanajuatoEl dirigente estatal del PAN Eduardo López Mares, asegura que están fortalecidos y respaldados por los ciudadanos para ganar el voto en Guanajuato

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

PERIODICOCORREO: PAN dice ‘no confiarse’ pese a encuesta que favorece a Libia García en GuanajuatoEl dirigente estatal del PAN Eduardo López Mares, asegura que están fortalecidos y respaldados por los ciudadanos para ganar el voto en Guanajuato

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

PERIODICOCORREO: PAN dice ‘no confiarse’ pese a encuesta que favorece a Libia García en GuanajuatoEl dirigente estatal del PAN Eduardo López Mares, asegura que están fortalecidos y respaldados por los ciudadanos para ganar el voto en Guanajuato

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Vida Gómez va por la gubernatura de Yucatán con Movimiento CiudadanoLa diputada señaló que no hay que permitir que las manzanas podridas sigan ocupando espacios políticos

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: ¿Asesinato? Hay conmoción en el mundo del hockey por 'extraña' muerte de Adam JohnsonHay versiones de testigos que consideran que Matt Petgrave tuvo la intención de hacerle daño a Adam Johnson y piden que lo acusen de asesinato.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕