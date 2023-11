¿Qué llevar a centros de acopio? Claudia Sheinbaum comparte lista de productos necesarios

, a su pueblo y a los turistas que fueron afectados por el huracán Otis", señaló Claudia Sheinbaum.

Aseo personal: Shampoo, jabón, pasta, cepillos dentales, papel sanitario, toallas sanitarias, pañales Materiales de curación y medicamentos: Jeringas, gasas, vendas, agua oxigenada, guantes, cubrebocas, antiinflamatorios, antibióticos, analgésicosClaudia Sheinbaum ha acudido a centros de acopio de la CDMX. Foto:"X" Claudia Sheinbaum.La llegada de Otis a Guerrero dejó varias zonas con severas afectaciones como fue el caso de, entre otros sitios de los que circulaban fotos en redes sociales y noticiarios nacionales e internacionales.

. Cabe señalar, que en estos puntos se arman los paquetes que posteriormente se guardan en camionetas que se trasladaban a las zonas del desastre."Hice un llamado a nuestro equipo a solidarizarse con las personas afectadas en Acapulco", compartió la ex mandataria capitalina al día siguiente del desastre natural ocurrido en Guerrero. Por el momento, se siguen recolectando productos en todos los centros de acopio para seguir llevando a los afectados.

