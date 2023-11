¿Qué hizo Campillo? Diego despeja en lugar de tirar a puerta

¡Golazo! Antuna convierte el 2-0 por una rendija en el arco¡No se hablaron! Entre García y Talavera casi hacen el autogol¡TIRO ATAJADO! disparo por Jordy Caicedo.¡TIRO ATAJADO! disparo por Lucas Di Yorio.

HERALDODEMEXICO: Vida Gómez va por la gubernatura de Yucatán con Movimiento CiudadanoLa diputada señaló que no hay que permitir que las manzanas podridas sigan ocupando espacios políticos

LASILLAROTA: Colegio de abogados condena homicidio de Jaime Reyes en San Andrés; piden esclarecer crimenEl Colegio de abogados de los Tuxtlas, A. C. se pronunció por el homicidio de Jaime Fernández ocurrido el pasado sábado 28 de octubre del 2023 a plena luz del día

EL_UNIVERSAL_MX: Andrea, hija de Andrés García, rompe el silencio tras la muerte de su padreDesde que el actor falleció, la conductora no había hecho ningún pronunciamiento

MILENIO: Crean catrinas en San Andrés Cuexcontitlán zona norte de TolucaLlevan más de 10 años elaborando Catrinas y Catrines para Día de Muertos.

TUDNMEX: ¡TIRO ATAJADO! disparo por Andrés Mosquera.Tiro atajado al ángulo superior derecho. Andrés Mosquera (Toluca) disparo de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Jean Meneses.

TUDNMEX: ¡TIRO ATAJADO! disparo por Andrés Mosquera.Los Gallos llegaron en un tiro de esquina y un cabezazo de Barbieri fue directo a la posición del arquero, quien tapó con el cuerpo.

