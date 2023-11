¿Qué hay después del suicidio?: El impacto en la vida de 135 personas

César y Erick Herrera Porcallo, directivos de Funeza recalcaron la importancia de la salud mental tras la pandemia por covid-19, donde se incrementó el número de fallecimientos por suicidio con seis muertes por cada 100 mil habitantes, siendo la falta de bienestar emocional la posible principal causa de incapacidad en los próximos años.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HERALDODEMEXICO: CFE restablece en Guerrero el 75 por ciento de energía eléctrica; mañana llegará a 85%El mandatario presumió fotografías panorámicas en las que se aprecia cómo se ha restablecido la energía eléctrica en la mayor parte de las zonas devastadas

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

LAJORNADAONLINE: Estima CFE restablecer hoy servicio eléctrico en Acapulco al 85%Ayer se había previsto tenerlo hoy al 100%. Actualmente está al 75%, informó el ingeniero Guillermo Nevárez Elizondo, director general de la Comisión, al Presidente.

Fuente: lajornadaonline | Leer más ⮕

MILENIO: Esperan 4 mil corredores en décima carrera atlética en TulaOcupación hotelera de más del 85 por ciento se espera durante la carrera atlética UNNE

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Día de Muertos: ¿Qué día se pide calaverita en México y por qué?La festividad de Día de Muertos es para algunos su época favorita, no sólo por los rituales sino por su significado

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MERCA20: ¿Por qué México es el país que más usa apps de e-commerce en noviembre?¿Por qué México es el país que más usa apps de e-commerce en noviembre? de acuerdo a datos publicado recientes

Fuente: Merca20 | Leer más ⮕

TUDNMEX: Faitelson aplaude que Checo Pérez apostara a ganar GP de MéxicoLa mesa de Tercer Grado Deportivo habló acerca del abandono del piloto tapatío en el Gran Premio de México.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕