¿Qué comer en el GP de México 2023? Estos son los restaurantes zona por zona

Este fin de semana se llevará a cabo la fiesta del Gran Premio de México en la Fórmula 1, donde el piloto tapatío, Sergio Pérez buscará subir nuevamente al podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez.De igual forma, los aficionados ya se preparan para disfrutar de la carrera en la recta final de la temporada 2023 de la Fórmula 1, en la que Checo Pérez intentará corresponder el apoyo y darle una alegría a sus aficionados.

Zona VerdeZona NaranjaZona Azul AltaZona OasisZona Azul BajaZona PulgarZona AmarillaZona CaféZona GrisMexico is always an atmospheric overload ????Check our your free digital race programme ahead of what's set to be one of the events of the year! ????#MexicoGP #F1— Formula 1 (@F1) October 27, 2023 ¿Qué restaurantes habrá en el GP de México 2023?Los aficionados tienen un sinfín de opciones de restaurantes y menús para pasar un rato ameno en el...

Leer más:

Milenio »

Eclipse lunar 2023: ¿Cuántas horas faltan para el fenómeno astronómico que se verá en México?De acuerdo con estimaciones este fenómeno se verá un 6.05%, es decir que solo esta parte se tonará de color rojo Leer más ⮕

Eclipse lunar 2023: ¿Cuándo es y en que estados de México se verá?Los fenómenos astronómicos no terminan, ahora se espera un eclipse lunar antes de que termine el año; conoce en qué parte de México será visible Leer más ⮕

Eclipse lunar 2023: ¿Cuándo es y en que estados de México se verá?Los fenómenos astronómicos no terminan, ahora se espera un eclipse lunar antes de que termine el año; conoce en qué parte de México será visible Leer más ⮕

F1 GP México 2023: ¿A qué hora empieza la carrera de Checo Pérez?Conoce todas las fechas y los horarios de las carreras que correrá Sergio Checo Pérez en la F1 GP de México 2023 Leer más ⮕

FICM 2023: Kathleen Kennedy promete que un futuro proyecto de Star Wars se filmará en MéxicoEl país sería un escenario ideal para una película o serie de Star Wars Leer más ⮕

GP de México 2023: Objetos que sí y no puedes ingresar al Autódromo Hermanos RodríguezConoce cuáles son los objetos que sí y no podrás ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México 2023. Leer más ⮕