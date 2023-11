Qualcomm bate estimaciones gracias a solidez de China y sus acciones suben

'Estamos satisfechos de que la dinámica de inventario que hemos visto en el negocio de Android haya quedado atrás en gran medida', declaró Amon.En el cuarto trimestre fiscal concluido, Qualcomm registró ventas de 8.670 millones de dólares y ganancias ajustadas de 2.02 dólares por acción, ambos por encima de las estimaciones de los analistas de 8,510 millones de dólares y 1.91 dólares por acción, según datos de LSEG.

