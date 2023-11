Proyecto de inteligencia artificial de OpenAI podría igualar la capacidad humana de aprender y resolver problemas

Fuentes aseguran que el proyecto, llamado Q*, podría igualar la capacidad humana de aprender y resolver problemas. Antes de que Sam Altman, presidente ejecutivo de OpenAI, pasara cuatro días apartado de la empresa, varios investigadores de la plantilla enviaron al directorio una carta en la que advertían de un potente, dijeron a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto.

La carta y el algoritmo de inteligencia artificial, de los que hasta ahora no se había informado, constituyeron un avance clave previo a que el consejo de administración destituyera a Altman, el rostro de la inteligencia artificial generativa, dijeron las dos fuentes. Antes de su regreso triunfal a última hora del martes, más de 700 empleados habían amenazado con renunciar en solidaridad y unirse a él en Microsoft. Las fuentes citaron la carta como uno de los factores de una larga lista de quejas del directorio que provocaron el despido de Altman. Reuters no pudo examinar una copia de la carta. Los investigadores que redactaron la carta no respondieron inmediatamente a los pedidos de comentario





