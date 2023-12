Propuesta de reducción de la semana laboral a 40 horas en México

La propuesta reciente de disminuir la semana laboral a 40 horas en México ha generado un intenso debate en los ámbitos económicos y laborales. Se discute principalmente cómo esta medida podría impactar los horarios de trabajo en el país y las consecuencias que podría tener tanto para los empleados como para las empresas. A continuación, te proporcionaremos información esencial sobre este tema.

¿Cómo funcionaría la reducción laboral de 40 horas en México? De acuerdo con la posible reforma laboral propuesta por el Gobierno, se plantea que los trabajadores en México podrían tener una jornada laboral de 6 horas al día o incluso cambiar la distribución de los días laborables, pasando de 5 días de trabajo a 4 días. En ambos casos, la idea es ajustar la semana de trabajo a un total de 40 horas. Jornada Diurna: Horario propuesto de 6:00 a 20:00 horas, con una jornada total de ocho horas. Se permitiría una mayor flexibilidad con jornadas diarias de seis u ocho horas y dos días de descanso





mediotiempo » / 🏆 20. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Propuesta para regular el alquiler de espacios en Ciudad de MéxicoEl Gobierno capitalino presenta una propuesta para regular el alquiler de espacios a través de plataformas como Airbnb en la Ciudad de México. La propuesta incluye limitar el número de inmuebles ofrecidos y crear un Padrón de Anfitriones.

Fuente: ExpPolitica - 🏆 15. / 70 Leer más »

BBVA México considera viable impulsar trenes de pasajeros en MéxicoTrenes de pasajeros no son mala idea, pero sector privado debería decidir y priorizar la carga: BBVA El economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, opinó que las imposiciones gubernamentales de este tipo generalmente no obtienen buenos resultados.

Fuente: proceso - 🏆 6. / 82 Leer más »

Comisionada del INAI se pronuncia en contra de la propuesta de desaparecer organismos autónomosLa comisionada del INAI, Julieta del Río, se pronunció en contra de la propuesta del presidente López Obrador de desaparecer organismos autónomos. Aseguró que buscarán defender al Instituto y promover la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Fuente: AristeguiOnline - 🏆 43. / 51 Leer más »

Xóchitl Gálvez se compromete a inaugurar la FIL como presidenta de MéxicoXóchitl Gálvez, precandidata presidencial por el Frente Amplio por México, estuvo presente por segundo día consecutivo en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 2023, en donde fue recibida entre aplausos y gritos de 'presidenta'. Al participar en la mesa 'Mujeres en el poder, el rumbo de México' sobre la erradicación de la pobreza en México, Xóchitl Gálvez también se comprometió a inaugurar el próximo año la FIL ya como presidenta de México.

Fuente: ExpPolitica - 🏆 15. / 70 Leer más »

Backstreet Boys regresan a México con el festival Backstreet’s back at the beachLa famosa banda de pop Backstreet Boys regresa a México en abril del 2024 con el festival Backstreet’s back at the beach. Celebrarán su trayectoria junto a sus fans y amigos con pool partys, actividades sorpresa y conciertos en la playa.

Fuente: PeriodicoCorreo - 🏆 14. / 71 Leer más »

JP Morgan ve grandes oportunidades de negocio en MéxicoMéxico ha incrementado su posición como socio de Estados Unidos y su papel en la región. El flujo de inversiones desde Estados Unidos, China y Europa ofrece excelentes perspectivas para el negocio de pagos de JP Morgan.

Fuente: El Economista - 🏆 3. / 86 Leer más »