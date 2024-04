Programa Hoy No Circula en Ciudad de México y Estado de México

El programa Hoy No Circula se lleva a cabo diariamente en la Ciudad de México y el Estado de México para reducir la contaminación en el Valle de México. Se aplican protocolos basados en el engomado y la terminación de la placa para determinar qué vehículos estarán limitados. ¿Qué autos NO circulan el martes 2 de abril? El Hoy No Circula de hoy aplica para vehículos con engomado ROSA, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2, entre las 5:00 y las 22:00 horas.

El programa busca reducir la emisión de gases contaminantes y está vigente de lunes a sábado en CDMX y Edomex. ¿Qué autos SÍ circulan el martes 2 de abril? El programa Hoy No Circula tiene excepciones para ciertos automóviles. Estas excepciones incluyen vehículos con holograma doble cero o cero, vehículos eléctricos o híbridos, vehículos con placa de discapacidad y vehículos de servicio de emergencia o funerario

