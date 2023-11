Programa de vigilancia de fenómenos meteorológicos presenta recortes en el PEF 2023

Esta discrepancia se debió principalmente a los ingresos petroleros, que estuvieron 216,800 millones de pesos por debajo de lo previsto en el mismo período.mostraron un crecimiento del 9.1 por ciento en comparación con 2022. No obstante, resultaron 116,200 millones de pesos por debajo de lo programado, principalmente debido a recaudaciones menores depresupuestario ascendió 5 billones 861 mil 639 millones de pesos, lo que representó un aumento del 5.

Por otro lado, la inversión física aumentó 2.0 por ciento respecto a los registrados de enero a septiembre de 2022, esperando el promedio registrado en la última década para el mismo período. En total, la inversión física alcanzó los 662 mil 892,8 millones de pesos.

“El costo financiero del sector público registró un crecimiento real anual de 27.5 por ciento; sin embargo, se ubicó por debajo de lo previsto en el programa en 14 mil millones de pesos; lo anterior a pesar de que el promedio observado de tasas de interés se ha mantenido por arriba de lo presupuestado según lo pusimos en el Paquete de 2023?, subrayó el jefe de la Unidad de Planeación Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda, Rodrigo Mariscal.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FORO_TV: En Punto: Programa Completo del Lunes 30 de Octubre del 2023Fluye la ayuda a Acapulco, pero habitantes de varias colonias no han recibido apoyos y más de seis mil migrantes salen de Tapachula en caravana hacia Estados Unidos

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

FORO_TV: Es la Hora de Opinar: Programa Completo del Lunes 30 de Octubre de 2023Leo Zuckermann, Ana Laura Magaloni, Héctor Aguilar Camín, Jorge G.

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

FORO_TV: En Punto: Programa Completo del Martes 31 de Octubre del 2023La acumulación de basura se suma ahora a los múltiples problemas que tiene el puerto de Acapulco, en Guerrero, tras el paso del huracán Otis

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

FORO_TV: Tercer Grado Deportivo: Programa Completo del Lunes 30 de Octubre de 2023Noticias de México y el mundo

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Juego 1 de la Serie Mundial 2023 fue el menos visto de la historiaEl choque del pasado viernes entre Texas y Arizona promedió 9,35 millones de televidentes en la cadena Fox.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Laura Galván conquista la medalla de plata en los 10,000m en los Juegos PanamericanosLa deportista mexicana subió al podio en una dura prueba en Santiago 2023

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕