Productora de Hoy se posiciona ante comentarios feminicidas de Ema Pulido ¿La van a correr?

para tener popularidad en redes, Andy Rodríguez, la productora de Hoy, se posiciono al respecto habló sobre el futuro de la jueza del reality.

Y es que tras la participación del Borrego Nava y Tefi Valenzuela en el programa Ema Pulido emitió una serie de palabras violentas en contra de la famosa que no le parecieron a nadie, porque en ellas normalizaba y señalaba que el feminicidio y"Lo único que me preocupa mucho es que no eres rey de la popularidad ni de las redes.

Como era de esperarse, los fans del programa exigieron en redes el despido inmediato de Ema Pulido, pues era impensable que una persona con esa mentalidad tengaNi el programa Hoy, ni yo, Andrea Rodríguez, respaldamos ni compartimos de ninguna manera los comentarios hechos por la juez headtopics.com

en ese momento. En este espacio, valoramos el respeto, la ética y la integridad en todos los aspectos. Es fundamental aclarar que los comentarios hechos por nuestrosLa TV no puede utilizarse para burlarse de temas tan delicados como los que la señora se burló en la mañana.que estos comentarios ha generado y queremos asegurar a nuestro público que esta situación no se toma a la ligera”, añadió.

: “he hablado con la maestra Ema Pulido y ha comprendido perfectamente que la violencia de género es un tema que se debe tomar con seriedad.los fans la criticaron y reiteraron que esperan el despido de Ema Pulido: headtopics.com

“eso es una gran mentira, apoyas a los violentos”, “Lo prudente sería retirarla del programa”, “Pensé que no dirían ni harían nada, fue muy desatinado su comentario” y “una disculpa pública NO ES SUFICIENTE.

