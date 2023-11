Problemas de conexión a Internet en dispositivos conectados a Wi-Fi

Se siente muy bien llegar a casa o al trabajo y conectarse a una red Wi-Fi que sea fluida para poder utilizar todas nuestras apps y realizar todas nuestras actividades. El proceso para poder disfrutar de un buen servicio de internet, conlleva varios elementos y sistemas, si alguno de estos falla o si nuestro dispositivo falla, no podremos conectarnos bien.

Seguramente te ha pasado alguna vez que tu dispositivo (celular, computadora, Tablet o pantalla) se conectan a tu red Wi-Fi pero curiosamente no tienen acceso a internet, lo cual puede resultar frustrante pues no podrás utilizar tus equipos como lo tienes planeado. Hoy te hablaremos sobre este problema, las causas y cómo puedes solucionarlo para que no vuelvas a sufrir, así que pon mucha atención.Hay varias razones por las que un dispositivo puede estar conectado a una red Wi-Fi pero no tener acceso a Internet. Algunas de las razones más comunes son:: Si el router o el módem no están funcionando correctamente, es posible que no puedan proporcionar acceso a Internet a los dispositivos conectado

:

