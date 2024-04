Este martes 16 de de abril se llevará a cabo el primer debate de las candidatas a la gubernatura de Guanajuato organizado por Coparmex ; este encuentro tiene como objetivo abrir un espacio de diálogo para que las participantes expongan sus propuestas.Para ello, los organizadores ya preparan los últimos detalles del evento; así mismo se designó a quienes estarían fungiendo como moderadores del debate, se trata de los periodistas Antonio Rocha y Alejandra Magaña.

View this post on Instagram A post shared by Ale Magaña Quién es Toño RochaAntonio Rocha es un periodista con una larga trayectoria en Guanajuato; desde 1981 se ha encargado en trabajar en las distintas áreas de la comunicación como el radio, la televisión y el periódico; es 2012 obtuvo el Premio Estatal de Periodismo.

Debate Candidatas Gubernatura Guanajuato Coparmex

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



Milenio / 🏆 9. in MX

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Inauguran expo “El Museo del Prado en Guanajuato” en Teatro Cervantes en Guanajuato CapitalLa exposición “El Museo del Prado en Guanajuato“ ofrece una oportunidad única para disfrutar de obras maestras del arte español

Fuente: PeriodicoCorreo - 🏆 14. / 71 Leer más »

Inauguran expo “El Museo del Prado en Guanajuato” en Teatro Cervantes en Guanajuato CapitalLa exposición “El Museo del Prado en Guanajuato“ ofrece una oportunidad única para disfrutar de obras maestras del arte español

Fuente: PeriodicoCorreo - 🏆 14. / 71 Leer más »

Formato del primer debate presidencial no ayudó a conocer propuestas de cada candidato: CoparmexEl organismo empresarial detectó que el debate incluye tiempos muy partidos, y tanto a las candidatas como al candidato se les fue el tiempo en 'ataques y descalificaciones'

Fuente: El_Universal_Mx - 🏆 7. / 80 Leer más »

Bajan homicidios en Guanajuato durante primer bimestre de 2024Entre enero y febrero suman 481 homicidios en Guanajuato. En enero asesinaron a 250 personas y en febrero sumaron 231

Fuente: PeriodicoCorreo - 🏆 14. / 71 Leer más »

Tras primer debate presidencial 2024, ¿qué proponen Claudia, Xóchitl y Máynez para Guanajuato?Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maynez han visitado Guanajuato con ‘la agenda en la mano’ y priorizando algunos temas

Fuente: PeriodicoCorreo - 🏆 14. / 71 Leer más »

Ante asesinato de Gisela Gaytán, AMLO critica a Guanajuato por primer lugar en homicidios: “lamentable“El presidente López Obrador destacó la gravedad de la situación en el estado de Guanajuato, donde la violencia e inseguridad prevalecen

Fuente: PeriodicoCorreo - 🏆 14. / 71 Leer más »