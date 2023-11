Primer cambio en gabinete de Américo Villarreal; hay nueva directora en DIF Tamaulipas

“Por el trabajo y entrega en favor del DIF Estatal, ya que durante el periodo de poco más de un año, estuvo siempre con la mejor disposición de contribuir al buen desarrollo institucional”.

EL_UNIVERSAL_MX: Américo Villarreal exhorta a trabajadores al servicio del estado a mantener una relación respetuosa e institucionalMencionó que a la fecha se logró la cancelación de bases sindicales a quienes no lo merecían porque invadían derechos que auténtica y genuinamente eran de los trabajadores sindicalizados

PROCESO: Reitera Gobierno de Tamaulipas respeto y mejores condiciones laborales a las y los trabajadores del EstadoPreside gobernador Américo Villarreal toma de protesta de la dirigente del SUTSPET Blanca Valles

MILENIO: Mara Lezama envía apoyo a damnificados de Guerrero tras paso del huracán 'Otis'A través del DIF estatal se logró reunir las primeras 16 toneladas de ayuda.

HERALDODEMEXICO: Se escapan cinco menores de Casa Migrante que estaban bajo el resguardo del DIF EstatalFiscal del estado señala que no es la primera vez que menores de edad se les escapan de las casas de resguardo al DIF Estatal

MILENIO: Emiten alerta Amber en Aguascalientes por la desaparición de 5 menores resguardadas en DIFCinco menores fugan de la Casa del Migrante en Aguascalientes.

MILENIO: Javier y Justino, dos refugiados en el DIF en espera de que salga el solDon Javier y don Justino se refugiaron del frío en el espacio del DIF estatal en la colonia Caracol; su esperanza es que para ellos salga el sol

