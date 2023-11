Prevén bajas temperaturas y probabilidad de chubascos para este jueves en Tamaulipas

Consulta el #Pronóstico general vespertino ⬇️https://t.co/R8Yan9wj3l pic.twitter.com/DWssPMkkRL— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 2, 2023 Por la mañana, se anticipa un ambiente fresco, especialmente en las zonas elevadas de Tamaulipas, donde las temperaturas podrían descender hasta alcanzar valores entre -5 y 0°C. En estas áreas serranas, el frío será notable, así que se aconseja vestirse adecuadamente para mantenerse abrigado.

