Presidente de la Cruz Roja mexicana hace un llamado a la población para seguir apoyando a los damnificados del huracán Otis

El presidente de la Cruz Roja mexicana, Carlos Freaner, hizo un llamado a la población para que continúe apoyando, y haciendo donaciones de ayuda humanitaria para los damnificados del huracán Otis, pues consideró: Sigue habiendo una necesidad imperiosa de alimento, de limpieza, de kits para el hogar, de kits para niños, de agua en muchas partes donde no se ha podido regularizar ese servicio.

En conferencia de prensa, aseguró que a pesar de que dicha institución ya entregó más de 2 mil 618 toneladas de ayuda humanitaria: “La Cruz Roja mexicana, bajo sus protocolos, todavía considera que la emergencia alimentaria impera (...) la emergencia alimentaria en Acapulco y en Coyuca de Benítez no ha terminado, no ha sido satisfecha, hay muchos niños, hay muchos bebés, hay muchas madres, hay muchos padres, muchos jóvenes que no tienen el sustento porque no tienen trabajo, la infraestructura en Acapulco no se ha reactivado

