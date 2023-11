Presentación del Segundo Informe de Gobierno

El presidente presentó su Segundo Informe de Gobierno, en el que resaltó notables logros y avances en materia de; así como programas sociales y líneas de acción en apoyo de niños y niñas, mujeres y personas de la tercera edad, que han impactado positivamente en la calidad de vida de los contrerenses

ALCALORPOLİTİCO: Entrega del Quinto Informe del Gobernador y otras noticiasLa jefa de la Oficina de Programa de Gobierno entrega el Quinto Informe del Gobernador, se anuncia el incremento de tarifas en las autopistas y se aprueba la renuncia del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

LASİLLAROTA: Exhiben desastre de la CFE: apagones, deuda, subsidios y falsificacionesCon motivo del análisis del Quinto Informe de Gobierno, Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, compareció ante las Comisiones Unidas de Energía y de Infraestructura

PROCESO: Registran a precandidatos para la Jefatura de Gobierno en Ciudad de MéxicoSantiago Taboada, Adrián Rubalcava y Luis Espinosa se registraron en las sedes del PAN, PRI y PRD, respectivamente, para competir por la candidatura de la alianza Va por la Ciudad de México por la Jefatura de Gobierno.

MİLENİO: Pedro Sánchez elegido presidente del Gobierno de EspañaEl candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Pedro Sánchez fue elegido hoy presidente del Gobierno de España por mayoría absoluta en al Congreso, lo que le permitirá continuar en el cargo.

PERİODİCOCORREO: Gobierno municipal de Celaya deberá disculparse por acoso sexualEl gobierno municipal de Celaya tendrá que emitir una disculpa pública a una ex funcionaria que denunció al ex director del Instituto de Arte y Cultura de Celaya por acoso sexual. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió recomendaciones por acoso sexual, pero no por acoso laboral.

PROCESO: Cuestionan elección de Claudia Delgadillo como candidata al gobierno de JaliscoMorenistas inconformes cuestionan la elección de Claudia Delgadillo como virtual candidata al gobierno de Jalisco por la alianza Juntos Haremos Historia. Señalan sus saltos de un partido a otro –del PRI a Morena y luego al Verde— y su relación con un personaje vinculado a la delincuencia organizada.

