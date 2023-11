Próxima Mesa Directiva del Congreso estará integrada únicamente por mujeres

Cabe señalar que actualmente la Mesa Directiva está conformada por ella como presidenta, Hugo González Saavedra como vicepresidente y Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre como secretaria. La legisladora dijo que este sábado 4 de noviembre se darían a conocer los nombres de los nuevos integrantes y el domingo 5 de diciembre se realizará la sesión de instalación para comenzar el periodo ordinario.

“Van a ser puras mujeres, la mesa directiva va a estar integrada por puras mujeres. Es un significado importante de empoderamiento”, opinó. Se ha reportado que las morenistas Adriana Esther Martínez Sánchez, Magaly Armenta Oliveros y Elizabeth Cervantes de La Cruz compiten por la presidencia.

