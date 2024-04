Postura del Gobernador delata la participación de su administración en el proceso electoral, en favor de un partido

El candidato a la gubernatura, José Yunes Zorrilla, pidió al mandatario, Cuitláhuac García Jiménez, no meterse en el proceso electoral para defender a su correligionaria, Rocío Nahle. Al respecto, el priísta dijo que García Jiménez “está fuera de lugar” al salir ante la opinión pública para pretender deslindar a la candidata morenista de las mansiones y propiedades que han sido evidenciadas con documentos públicos. “Yo creo que fue una participación fuera de lugar del Gobernador.

Él no tiene por qué involucrarse en el proceso electoral y no es autoridad para exonerarla de comisión de un delito”, dijo Yunes Zorrilla. Además, en conferencia de prensa en Xalapa señaló que con dichas posturas García Jiménez está delatando su participación en la contienda electoral en favor de una candidat

alcalorpolitico / 🏆 41. in MX

