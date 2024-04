Portavoces del Departamento de Estado y del Pentágono defienden versión sobre ataque a Irán

Portavoces del Departamento de Estado y del Pentágono defendieron también esta misma versión, que contradice lo dicho por el ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian

Portavoces del Departamento de Estado y del Pentágono defendieron también esta misma versión, que contradice lo dicho por el ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, que asegura que notificaron con 72 de antelación atambién contradice lo que han dicho aliados estadounidenses en la región como Turquía, Jordania e Irak, cuyos funcionarios confirmaron que Irán avisó con 72 horas de antelación su ataque contra Israel,...

Departamento De Estado Pentágono Irán Ataque Comunicaciones Suiza

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Eclipse solar: estado por estado HORARIO en que será visible todo su esplendorConoce los horarios para ver el eclipse en su totalidad en cada uno de los estados

Fuente: heraldodemexico - 🏆 31. / 63 Leer más »

¡Vaya encuentro! Samuel García y André Pierre-Gignac se 'reúnen' en el tránsito de Nuevo LeónEl gobernador del estado y el jugador estrella se encontraron en las calles del estado

Fuente: record_mexico - 🏆 38. / 53 Leer más »

Putin no se detendrá en Ucrania, no nos engañemos: Jefe del PentágonoEstados Unidos afirma que no permitirá que Ucrania fracase en el conflicto con Rusia

Fuente: vanguardiamx - 🏆 4. / 84 Leer más »

Washington moviliza tropas del Pentágono en defensa de Israel y garantiza apoyo 'férreo'Estados Unidos reafirma su apoyo a Israel tras un ataque iraní, movilizándose militar y diplomáticamente.

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demanda a Apple por monopolio ilegalEl Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda contra Apple, acusándola de tener un monopolio ilegal en la industria de los teléfonos inteligentes con el iPhone. También se critican las políticas anticonsumidor de Apple y se busca que la compañía realice ajustes para evitar prácticas abusivas. Apple ha respondido a la demanda y un portavoz de la empresa ha hablado sobre el caso.

Fuente: LevelUPcom - 🏆 27. / 63 Leer más »

¿Tengo que declararle al SAT si rento un departamento y me pagan en dólares?La Ley del Impuesto sobre la Renta establece que los contribuyentes deben informar al SAT sobre los ingresos obtenidos por el arrendamiento de propiedades

Fuente: Milenio - 🏆 9. / 77 Leer más »