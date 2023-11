Por suspensión de juez, fideicomisos aún no se pueden destinar a damnificados: Marcela Guerra

Sobre el tema, estoy conversando con Marcela Guerra Castillo (@MarcelaGuerraNL), presidenta de la mesa directiva de la cámara de diputados #AzucenaxFórmula— Azucena Uresti (@azucenau) November 2, 2023 Segob abre diálogo con Corte para destinar fideicomisos a GuerreroLa secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, abrieron los canales de diálogo para que los recursos de...

MILENIO: Peso se aprecia por quinto día seguido; cotiza por debajo de las 18 unidades por dólarEl peso mexicano se apreció 1.51 por ciento y cotizó en 17.76 por dólar estadunidense al cierre de mercados de este miércoles 1 de noviembre de 2023.

MILENIO: Finlandia condena a tres neonazis por planificar ataques racistas y 'guerra racial'Los detenidos imprimieron armas y se preparaban para usarlas en contra de redes ferroviarias y eléctricas.

ARISTEGUIONLINE: RSF presenta ante el TPI una denuncia por crímenes de guerra cometidos contra nueve periodistasLa denuncia se refiere a ocho periodistas palestinos muertos en los bombardeos de Israel sobre zonas civiles de Gaza, y a un periodista israelí muerto el 7 de octubre cuando cubría el ataque de Hamás contra el kibutz en el que vivía.

MILENIO: ONU externa preocupación por crímenes de guerra de Israel en Gaza tras bombardeo a refugioNaciones Unidas externó su 'preocupación' de que Israel cometa crímenes de guerra en Gaza. Por esta razón.

EL ECONOMISTA: Pactan en San Lázaro tregua por la tragedia causada por OtisEn un acto de solidaridad por la tragedia que dejó el paso del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, diputados de todas las bancadas de San Lázaro pactaron una tregua y anunciaron la entrega de apoyos para los damnificados.

EL ECONOMISTA: Peso se aprecia por tercer día consecutivo, ante mayor apetito por el riesgoEn las últimas tres sesiones, el peso le ha ganado 1.45% al dólar, con lo que la paridad está muy cerca de romper el piso de las 18 unidades por primera vez desde mediados de mes.

