Por órdenes de AMLO, Segob creará comisión ante destino de fideicomisos para damnificados

Alcalde compartió que tuvo comunicación con la presidenta de la Suprema Corte para “trabajar de manera conjunta para que los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial se destinen a atender a las y los damnificados por el Huracán Otis en Guerrero”, tras la indicación que dio el presidente López Obrador en su conferencia “mañanera” de este miércoles.

Por medio de un Acuse, Segob informó que se creará una comisión de ayuda donde estén presentes los tres Poderes de la Unión: Ejecutivo representado por Gobernación, el Legislativo representado por la Cámara de Diputados y Senado de la República; así como el Judicial encabezado por la ministra presidenta de la SCJN.

— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) November 1, 2023 En la cual se plantea analizar como funcionará el fondo de ayuda para los damnificados del huracán “Otis” en Acapulco, Guerrero, con ayuda del dinero proveniente del Poder Judicial, aunque primero se tendrán que reintegrar a la Tesorería de la Federación.

“Para que los recursos que integran los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que habrán de extinguirse por mandato de ley se destinen a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población”, continuó la Secretaría de Gobernación.

