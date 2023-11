¿Por qué ocurren tantos choques es López Mateos? Aquí te explicamos

¿Por qué ocurren tantos choques es López Mateos?Sin embargo, la realidad es otra, la Comisaría de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, explicó que los choques registrados se deben a que es una vía con bastante carga vehicular y en algunos tramos los conductores no respetan los límites de velocidad.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EL_UNIVERSAL_MX: Presentan Red Jalisco, modelo de internet público-privado en JaliscoActualmente la red tiene más de dos millones de usuarios en las 12 regiones del estado y están conectadas a ella con Internet de banda ancha de alta velocidad más de 14 mil 653 sitios

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

MILENIO: Necesita Jalisco mil 400 millones de pesos para recuperarse de daños por ‘Lidia’El mandatario estatal estima que se requiere fondear mil 400 millones de pesos entre el gobierno federal y estatal

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Multan a Chivas por cambiarse al Estadio JaliscoEl cambio de estadio no pasó desapercibido por la Liga MX y multa a Chivas

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

PROCESO: Desaparece alumna de secundaria que fue golpeada por una de sus compañeras en JaliscoElementos de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas realizan este martes intensas labores de búsqueda en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, informó la Fiscalía de Jalisco.

Fuente: proceso | Leer más ⮕

MILENIO: Cinco años legislando por JaliscoClaudia Murguía habla de sus iniciativas en el Congreso de Jalisco

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Desaparece alumna de secundaria tras ser golpeada por una compañera en JaliscoLa adolescente de 13 años de edad desapareció el 26 de octubre, en Tlajomulco de Zúñiga

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕