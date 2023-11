¿Por qué No Habrá Clases este 2 y 3 de Noviembre?

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Por esta RAZÓN no habrá clases el 17 de noviembreDe acuerdo con el calendario escolar de la SEP, éste es uno de los días en los que los alumnos podrán descansar en casa.

MILENIO: Habrá 'megapuente' en Guanajuato por Día de Muertos; regresarán a clases hasta el lunesEl documento fue firmado por el Mtro. Juan Rigoberto Macias Vidales, quien funge como secretario general.

MILENIO: Habrá 'megapuente' en Tamaulipas por Día de Muertos; regresarán a clases hasta el lunesHabrá 'megapuente' en Tamaulipas por Día de Muertos; regresarán a clases hasta el lunes

ARISTEGUIONLINE: Alerta Gobierno de CDMX que habrá más ‘rodadas del terror’ hasta el 2 de noviembreDurante la última ‘rodada del terror’ se remitieron al corralón 89 motocicletas.

HERALDODEMEXICO: SEP mega puentes que habrá Edomex noviembre 2023La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, anunció que autorizó más días de descanso para los estudiantes

PERIODICOCORREO: SEP informa que en estos estados se suspenderán clases el 1, 2 y 3 de noviembreLa Secretaria de Educación Pública hace oficial los estados en los que descansará el 1, 2 y 3 de noviembre de este 2023, te compartimos la lista

