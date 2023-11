Por qué duelen los músculos después de hacer ejercicio

Tal vez fue una intensa clase de “spinning” la que te llevó al límite, o alcanzar tu mejor marca personal en sentadillas. Quizá fue bailar toda la noche en una boda, usando músculos que no habías ejercitado en años. Sea cual sea la causa, al día siguiente sientes rigidez, dolores y te mueves con lentitud.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién dice que caminar no puede ser un tipo de ejercicio? Las razones por las que los músculos te empiezan a doler son sorprendentemente misteriosas, con varias teorías que son populares y luego no son aceptadas. La causa de los dolores es compleja, según Gene Shirokobrod, fisioterapeuta y Director General de Recharge Health & Fitness en Maryland. “La respuesta es que aún no lo sabemos”. Lo que sí sabemos es que el dolor es una respuesta inflamatoria a los tejidos dañados. Por lo general, no significa que hayas hecho algo mal ni que te estés poniendo en forma. En la mayoría de los casos, es solo un efecto secundario desagradable de un entrenamiento duro, después del cual el cuerpo se recuperará por sí sol

:

VANGUARDİAMX: Impulsadas por un doblete de ‘Katty Killer’, las Águilas ‘vuelan’ a las Semifinales del Apertura 2023América venció 9-2 en el global a las Tuzas, 3-2 en la Vuelta dentro del Estadio Azteca, y avanzaron a la penúltima fase del actual torneo de la Liga MX Femenil

Fuente: vanguardiamx | Leer más »

RECORD_MEXİCO: Las bajas temperaturas son el nuevo rival del Gran Premio de Las VegasPor la época del año el clima es frio en La Ciudad del Pecado por lo que costará trabajo la puesta a punto en los neumáticos

Fuente: record_mexico | Leer más »

VOGUEMEXİCO: Las zapatillas de senderismo conquistan las calles de la ciudadLas zapatillas de senderismo o incluso las de snowboard están creadas para conquistar tanto las calles de la ciudad como los escenarios más salvajes, pues lucen increíbles con prendas deportivas, jeans e incluso sastrería y vestidos elegantes.

Fuente: VogueMexico | Leer más »

MİLENİO: Las campanas de San Jerónimo, Sor Juana, siguen tocando por tiCon este poema, recordamos el aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, la más grande estrella en el firmamento intelectual de México.

Fuente: Milenio | Leer más »

RECORD_MEXİCO: Xavi sobre el rendimiento del Barça: "No jugamos bien por las críticas de la prensa"El entrenador catalán aseguró que si no están jugando al máximo de su nivel e debe a las críticas de la prensa

Fuente: record_mexico | Leer más »

EL ECONOMİSTA: Oro y paladio bajan por las duras palabras de PowellEl oro cayó el viernes a mínimos de más de tres semanas y cerró su segunda semana consecutiva con pérdidas, por la menor demanda para refugio y la severa postura del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell.

Fuente: El Economista | Leer más »